Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть визначати майбутнє

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Особливу силу мають «картини», створені в наших думках: якщо їх уявити, вони неодмінно стануть реальністю.

Сьогодні, 12 серпня, представники всіх знаків зодіаку можуть планувати своє майбутнє — звісно, у позитивному ключі — але трьом із них вдасться втілити в життя найсміливіші мрії.

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Рак

У Раків, які від природи наділені потужною інтуїцією, сьогодні проявиться справжній дар передбачення, що дозволить їм загадати правильні бажання, які мають усі шанси збутися. Ну а далі — справа техніки: необхідно ретельно й детально візуалізувати їх.

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Діва

Діви не дуже вірять у чарівництво, віддаючи перевагу реальним діям. Їхній улюблений спосіб втілити в життя будь-які свої мрії — детальний план, який вони й складуть цього дня, максимально чітко прописавши кожен його пункт, що вже буде половиною справи.

Водолій

Водолії вірять у все, що, на їхню думку, може змінити життя на краще. Абсолютно неважливо, який спосіб представники цього знака оберуть цього разу, головне — чітко розуміти, чого вони в результаті хочуть досягти, інакше вони ризикують розсіяти силу своєї магії на безліч бажань.

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