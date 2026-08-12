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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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1 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть визначати майбутнє

День, який впливає на весь наступний місячний цикл: події, вчинки, слова та думки цього періоду позначаться на нашому житті аж до наступного молодика.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Особливу силу мають «картини», створені в наших думках: якщо їх уявити, вони неодмінно стануть реальністю.

Сьогодні, 12 серпня, представники всіх знаків зодіаку можуть планувати своє майбутнє — звісно, у позитивному ключі — але трьом із них вдасться втілити в життя найсміливіші мрії.

Рак

У Раків, які від природи наділені потужною інтуїцією, сьогодні проявиться справжній дар передбачення, що дозволить їм загадати правильні бажання, які мають усі шанси збутися. Ну а далі — справа техніки: необхідно ретельно й детально візуалізувати їх.

Діва

Діви не дуже вірять у чарівництво, віддаючи перевагу реальним діям. Їхній улюблений спосіб втілити в життя будь-які свої мрії — детальний план, який вони й складуть цього дня, максимально чітко прописавши кожен його пункт, що вже буде половиною справи.

Водолій

Водолії вірять у все, що, на їхню думку, може змінити життя на краще. Абсолютно неважливо, який спосіб представники цього знака оберуть цього разу, головне — чітко розуміти, чого вони в результаті хочуть досягти, інакше вони ризикують розсіяти силу своєї магії на безліч бажань.

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