Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть значно видозмінитися
День сприяє трансформаціям та перетворенням — як зовнішнім, так і внутрішнім. Під впливом обставин людина може змінитися кардинальним чином, перетворившись — як попелюшка — з нечепури на принцесу. Втім, це також час кризи, коли доведеться не лише радіти, а й сумувати, інакше поставлених цілей не досягти: щоб отримати нове, необхідно зруйнувати старе.
Сьогодні, 28 вересня, серйозно видозмінитися можуть представники всіх знаків зодіакального кола, але на трьох із них чекає радикальна трансформація.
Близнята
Близнята, яким властива двоїстість, люблять зміни. Щоправда, стосуються вони найчастіше зовнішнього вигляду — внутрішній світ представників знака залишається непорушним, але цілком достатньо буває — як сьогодні — перетворень форми без втручання у зміст.
Скорпіон
Скорпіони, які останнім часом часто думають, про сенс свого життя зокрема, цілком дозріли для внутрішніх змін. До того ж їм для цього й робити нічого не доведеться — кількість душевних поривів перейде в якість, зробивши представників знака зовсім іншими людьми.
Риби
Риби люблять фантазувати і у своїх мріях бачать себе розумнішими, добрішими, стильнішими й гарнішими — загалом ідеальними. Сьогодні у них з’явиться серйозний шанс постати в очах оточення — та й своїх власних — людиною своєї ж мрії.
