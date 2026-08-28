ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
1 хв

Три знаки Зодіаку, які сьогодні пожнуть плоди своїх вчинків

Цей день, символом якого є виноград, призначений не лише для святкування, а й для збору врожаю — причому не стільки реального, скільки віртуального.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Будь-які вчинки, які ми скоїли раніше, позначаться на нашому житті найнесподіванішим — і непередбачуваним — чином.

Сьогодні, 28 серпня, зібрати врожай зможуть представники всіх знаків Зодіаку, але для трьох із них він складатиметься з наслідків їхніх вчинків.

Овен

Овни, які відомі своєю необдуманою стрімкістю, рідко замислюються над наслідками своїх вчинків, і сьогодні можуть зіткнутися з їхніми не надто приємними наслідками. Можливо, ця ситуація чогось їх навчить — хоча б на короткий час, після чого вони знову повернуться до звичного способу життя.

Рак

На Раків, як на представників найчутливішого та найчуйнішого знака зодіакального кола, чекає не матеріальний, а моральний урожай. Чим більше вони зробили добра оточуючим у попередній період, тим серйознішою буде відповідна вдячність, і — навпаки.

Козоріг

Козероги, які є головними трудоголіками Зодіаку, найчастіше задоволені винагородою, яку отримують за свої зусилля. І цього разу у них не буде приводів для образи — роботодавці будуть настільки задоволені результатами їхньої праці, що оплатять їх з лишком.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie