Три знаки Зодіаку, які сьогодні пожнуть плоди своїх вчинків

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Будь-які вчинки, які ми скоїли раніше, позначаться на нашому житті найнесподіванішим — і непередбачуваним — чином.

Сьогодні, 28 серпня, зібрати врожай зможуть представники всіх знаків Зодіаку, але для трьох із них він складатиметься з наслідків їхніх вчинків.

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Овен

Овни, які відомі своєю необдуманою стрімкістю, рідко замислюються над наслідками своїх вчинків, і сьогодні можуть зіткнутися з їхніми не надто приємними наслідками. Можливо, ця ситуація чогось їх навчить — хоча б на короткий час, після чого вони знову повернуться до звичного способу життя.

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Рак

На Раків, як на представників найчутливішого та найчуйнішого знака зодіакального кола, чекає не матеріальний, а моральний урожай. Чим більше вони зробили добра оточуючим у попередній період, тим серйознішою буде відповідна вдячність, і — навпаки.

Козоріг

Козероги, які є головними трудоголіками Зодіаку, найчастіше задоволені винагородою, яку отримують за свої зусилля. І цього разу у них не буде приводів для образи — роботодавці будуть настільки задоволені результатами їхньої праці, що оплатять їх з лишком.

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