ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні ризикують посваритися з коханою людиною

День, коли інформація, що надходить із найрізноманітніших боків, легко розуміється і запам'ятовується, тому необхідно здобувати нові знання та навички.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Цей час також не підходить для спілкування — імовірний конфлікт навіть із близькими й коханими людьми, тому його рекомендується провести на самоті.

Сьогодні, 22 жовтня, з коханою людиною можуть посваритися представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них така ймовірність особливо висока.

Лев

Леви, які часто зарозуміло ставляться не тільки до сторонніх, а й до найближчих людей, сьогодні можуть сказати або зробити щось таке, що всерйоз образить їхню другу половинку. Не дивно, якщо вони вирішать, що далі їм із представниками знака, так би мовити, не по дорозі.

Стрілець

Стрільці мають дивовижну якість: вони спочатку говорять і тільки потім думають над своїми словами, через що часто потрапляють у незручне становище. Сьогодні однією незручністю не обійдеться: представники знака примудряться сказати те, що смертельно образить близьку людину.

Водолій

Водолії, що вирізняються навіженим характером, здатні на дивні й несподівані вчинки, чим доводять людей, які перебувають поруч із ними, до сказу. Ось і сьогодні представники знака ризикують створити щось таке, що стане останньою краплею в чаші терпіння їхньої другої половинки.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
487
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie