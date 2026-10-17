Три знаки Зодіаку, які сьогодні зможуть без зайвих турбот рухатися до поставленої мети

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Це не тільки принесе душевну розрядку, а й дозволить без зайвого тягаря рухатися до поставленої мети.

Сьогодні, 17 жовтня, завдяки внутрішній роботі відчути душевну розрядку вдасться представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них вдасться без зайвих зусиль рухатися до поставленої мети.

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Телець

Тельців дуже важко змусити рушити з місця, навіть якщо їм нічого не заважає, а якщо ще й виникають якісь труднощі, то тим більше. Але сьогодні відчуття внутрішньої легкості виявиться настільки сильним, що навіть представники такого важкого на підйом знака рухатимуться без проблем.

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Рак

Раки не люблять кудись рухатися, якщо для цього їм доводиться виходити із зони комфорту — тобто залишати свій дім. Але сьогодні це їх не зупинить — навпаки, вони охоче візьмуться за свої справи і — без зусиль та напруги — зможуть досягти бажаного результату.

Стрілець

Стрільців у їхніх рухах — як морально-вольових, так і фізичних — найчастіше гальмує їхня багатозадачність. Їм хочеться встигнути зробити найрізноманітніші — часто протилежні — речі, але сьогодні вони зможуть обрати один — найважливіший — напрямок.

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