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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть налагодити стосунки з колишнім коханим

День, символом якого є колесо, повертає у наше життя ситуації та людей, з якими ми мали справу в минулому.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Як правило, це робиться для того, щоб виправити припущені раніше помилки та зробити відповідні висновки. У такий час також можна зустріти своє колишнє кохання і або відновити стосунки, або, розставивши всі крапки над «і», остаточно їх завершити.

Сьогодні, 22 жовтня, минуле — в тому чи тому вигляді — увійде в життя кожного знака зодіаку, але троє з них зможуть зустрітися з колишнім коханим і налагодити стосунки з цією людиною.

Овен

Овни під впливом емоцій можуть посваритися з коханою людиною, що може призвести до розставання. Оскільки вина за розлад найчастіше лежить на них, кохані люди не поспішають до них повертатися, але сьогодні доля дасть їм шанс не тільки поспілкуватися з колишнім коханням, а й визнати свою провину.

Телець

Тельці через свою запальність у особистому житті час від часу потрапляють у ситуацію, коли, висловивши коханій людині все своє невдоволення, включаючи образи, вони, охолонувши, дивуються, що та пішла. Цього дня вони отримають чудову нагоду вирішити все мирно.

Стрілець

Стрільці — а точніше, ті з них, хто досі не може забути перше кохання, — переконані, що ця людина вже давно їх забула. Однак це не так, але дізнатися про її ставлення представники цього знака зможуть лише поговоривши з нею — для цього необхідно зробити перший — найважчий — крок.

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