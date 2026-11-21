Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Зазвичай це робиться для того, щоб виправити пепередні помилки та зробити відповідні висновки. В такий час також можна зустріти свого колишнього — чи колишню — та або відновити стосунки, або, розставивши всі крапки над «і», остаточно їх завершити.

Сьогодні, 21 листопада, минуле може повернутися у життя представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них вдасться зустріти своїх колишнього чи колишню.

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Овен

Овни можуть у запалі посваритися з коханою людиною, довівши справи до розставання, а потім довго про це шкодувати. Оскільки провина за розлад найчастіше лежить на них, кохані люди не поспішають до них повертатися, але сьогодні доля дасть їм шанс поспілкуватися з колишніми.

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Телець

Тельці часто потрапляють у ситуацію, коли висловивши коханій людині своє невдоволення і згодом охолонувши, дивуються, що та не пробачила й пішла. Сьогодні доля, схоже, підготує їм важливу зустріч, і лише від них самих залежить, чи зможуть вони вдруге увійти в ту саму річку.

Стрілець

Стрільці, впевнені, що людина, яку вони колись кохали, давно про них забула, зможуть переконатися, що це не так. Для спілкування необхідно зробити перший крок, що для них не становитиме особливих труднощів, а зателефонувавши чи написавши, вони можуть розраховувати на швидку — й позитивну — відповідь.

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