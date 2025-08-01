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Три знаки Зодіаку, яких можуть переслідувати страхи та похмурі думки
День негативної енергетики, коли темні сили можуть здолати світлі, що обов'язково позначиться на стані нашої психіки - нас можуть переслідувати похмурі думки, страхи і фобії.
Сьогодні, 1 серпня, страхи і похмурі думки можуть переслідувати представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо гнати їх від себе.
Рак
Для Раків, яким притаманна недовірливість, страхи і похмурі думки - звичний стан, тому фобії, які можуть переслідувати їх сьогодні, нікого не здивують. Боротися з ними зірки радять перевіреним способом: у всьому шукати позитив, якого більше, ніж негативу.
Лев
Леви рідко піддаються похмурим думкам - вони миттєво їх позбуваються. Ось і сьогодні представники знака легко зможуть впоратися з факторами, які іншим точно зіпсували б настрій, головне - не починати копатися в причинах того, що сталося.
Козеріг
Козероги тільки здаються непробивними - насправді вони доволі вразливі, просто не показують цього навколишньому оточенню. Із сьогоднішніми страхами та думками-передчуттями, що можуть їх переслідувати, представники знака впораються, занурившись із головою в роботу.
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