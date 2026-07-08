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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Три знаки Зодіаку, яких оточуючі сьогодні можуть підштовхнути до негативних вчинків

Не найлегший день місячного календаря, протягом якого бажано звести спілкування з оточуючими до мінімуму, обмежившись лише тими розмовами, без яких дійсно не обійтися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Дратівливість, яка в середині дня переросте у відверту агресію, спонукатиме людей навколо нас до провокацій, мета яких — змусити нас вчинити щось негативне. Знаючи про це, легко протистояти їхньому негативному впливу.

Сьогодні, 8 липня, представники всіх знаків Зодіаку можуть зіткнутися з чужою агресією, але трьом із них особливо важливо уникнути провокацій, мета яких — змусити нас вчинити щось негативне.

Близнюки

Близнюки, як представники одного з найемоційніших знаків Зодіаку, легко піддаються чужим маніпуляціям і провокаціям. Їх легко змусити вчинити не так, як вони хотіли спочатку, особливо якщо знайти їхню слабку сторону — схоже, що сьогодні недоброзичливцям це вдасться.

Діва

Діви, як правило, самі воліють провокувати оточуючих, і, треба визнати, у них це непогано виходить. Але, оскільки з будь-якого правила є виняток, сьогодні вони самі можуть опинитися в ролі піддослідних, на яких інші люди проводитимуть психологічні експерименти.

Риби

Риби надто м’якосерді й доброзичливі, що часто обертається проти них самих. Сьогодні зірки настійно рекомендують їм, перш ніж кидатися комусь на допомогу, добре обміркувати, якими можуть бути наслідки їхніх вчинків, а також оцінити всі існуючі ризики.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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