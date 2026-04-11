Три знаки Зодіаку, яких сьогодні може потягнути на зраду
Не найлегший знак місячного календаря, основна небезпека якого полягає в нашій схильності до зради — до того ж, у найрізноманітніших сферах нашого життя і на всіх рівнях.
Ми можемо зіткнутися з підступністю з боку колег, друзів, рідних і коханих людей — невірність останніх виявиться особливо образливою.
Сьогодні, 11 квітня, схильними до зради будуть представники всіх знаків зодіакального кола, але трьох із них потягне на зраду коханим людям.
Телець
Тельців важко вивести з себе, але якщо в когось це вийде, то наслідки можуть виявитися непередбачуваними. Наприклад, представники знака, запідозривши кохану людину в зраді, можуть і самі їй зрадити — задля помсти, і тільки згодом дізнатися, що їхні побоювання були марними.
Діва
Діви можуть зустріти людину, до якої колись мали сильні почуття, і це стане серйозним випробуванням для тих представників знака, хто давно і щасливо перебуває у шлюбі або стосунках. Спокуса зради буде великою і, найімовірніше, представники знака з нею не впораються.
Стрілець
Стрільці не вважають зраду чимось ганебним або ганебним: на їхній погляд, якщо близька людина про неї не дізналася, то, значить, нічого й не було. Їх часто тягне наліво, але зазвичай їм успішно вдається приховувати сліди своїх пригод, і нинішній день виключенням із правила не стане.
Читайте також:
Можливості та щасливі шанси у квітні 2026 року для всіх знаків Зодіаку
Час щасливих шансів і доходу: три знаки, яким пощастить із грошима у квітні 2026 року
Зодіакальний гороскоп на квітень 2026 року для всіх 12 знаків
Білий Місяць у знаку Діви з 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час