Три знаки зодіаку, яких сьогодні можуть охопити похмурі передчуття

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Пригніченість, емоційність та занепад духу, які люди відчувають у цей час, можуть бути причиною похмурих думок, страхів, тривог і поганих передчуттів, які, на щастя, виявляться хибними.

Сьогодні, 18 жовтня, відчути на собі темну енергетику доби зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьох із них можуть охопити похмурі передчуття.

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Овен

Овни не залишають без уваги жодного зі своїх передчуттів. Ось і цього разу найменший факт, який не вписуватиметься в їхню картину світу, вони обов’язково піднімуть до статусу трагедії світового масштабу, центром якої — на їхню думку — виявляться вони самі.

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Лев

Леви, які впевнені, що з ними нічого неприємного не станеться, цього разу будуть схильні перебільшувати небезпеку, передчуваючи її як похмурі та неприємні події. Причому емоції, які вони можуть відчувати, легко призведуть до справжньої істерики.

Риби

Риби, як один із наймістичніших знаків зодіаку, знаходять приводи для хвилювань у тих речах і ситуаціях, на які інші не звернули б ані найменшої уваги. Треба визнати, що іноді — як сьогодні — вони мають рацію, і у їхніх передчуттів є реальні підстави.

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