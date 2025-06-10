Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися зі зрадою

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Зміст Телець Близнята Терези

Астрологи називають цей день часом зради, коли зрадити нас — як у прямому, так і в переносному значенні — можуть навіть найближчі та найдорожчі нам люди.

Сьогодні, 10 червня, зрадити можуть представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо треба побоюватися цього.

Телець

Тельцям цього дня треба побоюватися не таємних чи очевидних ворогів, а тих, кого вони звикли вважати своїми друзями. Не можна заперечувати можливість удару в спину, а ґрунтом для такої поведінки стануть фінансові та бізнес-інтереси, в жертву яким буде принесено багаторічну дружбу.

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Близнята

Близнятам необхідно дотримуватись максимальної обережності, розмовляючи зі своїми колегами. Велика ймовірність того, що вони уважно слухатимуть представників знака з корисливими намірами: їхня мета — дізнатися про чужі плани та самостійно втілити їх у життя.

Терези

Терезам цього дня важливо уважно стежити за поведінкою коханої людини, яка може ненадовго захопитися кимось із оточення. Звичайно, серйозну пристрасть зупинити їм самовільно не вдасться, а ось перешкодити незначному флірту — цілком.

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