Три знаки зодіаку, яким сьогодні категорично не можна комусь мстити

Гороскоп / © Credits

Реклама

Також у цей час у жодному разі не можна нікому мститися, навіть якщо людина, якій ця помста призначена, об’єктивно перед нами винна — утім, це не варто робити завжди.

Сьогодні, 22 січня, мститися комусь не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них оплата за заподіяне їм зло може виявитися особливо небажаною.

Рак

Раки — найобразливіший знак зодіаку: вони довго пам’ятають зроблене їм зло, хоча й не прагнуть за нього відплатити — вони для цього надто нерішучі. Але сьогодні вони самі себе не впізнають, бо так сильно їм захочеться помститися кривднику, ось тільки до добра це їх не доведе.

Реклама

Стрілець

Стрільці, зіткнувшись з образою і несправедливістю, будують різноманітні плани помсти, але дуже швидко остигають щодо цієї ідеї. Але сьогодні вони, мабуть, дуже сильно засмутяться, тому що не зможуть заспокоїтися, хоча це важливо зробити, щоб не накоїти лиха.

Козоріг

Козороги вважають помсту непродуктивним заняттям, яке забирає час і сили, але не приносить користі. Сьогодні зірки радять їм дотримуватися саме цього погляду, а не йти на поводі у емоцій: вони дуже швидко підуть на спад, а програти ситуацію назад уже не вдасться.

Читайте також: