Три знаки зодіаку, яким можна змінювати своє життя на краще
24-й місячний день, який триватиме майже дві доби — час, коли для того, щоб створити щось нове, необхідно розчистити для нього територію, зруйнувавши старе. Так уже влаштований світ, що збудувати новий дім можна, лише знісши старі стіни, знайти нову роботу — звільнившись із попередньої, а відшукати нового супутника життя — лише розлучившись зі старим.
У ці дні, 15 і 16 вересня, розчищати старе заради нового потрібно представникам усіх знаків зодіакального кола, але трьом із них наполегливо рекомендується братися до покращення свого життя.
Лев
Левам, особливо тим, які давно розмірковують про зміну місця проживання, кращого часу для цього годі й шукати. Водночас зовсім неважливо, куди вони планують переїздити — до іншої квартири, будинку, міста чи країни, головне — зробити перший крок у напрямку своєї мрії.
Терези
Терези, яким дуже складно ухвалити важливе рішення, а потім діяти відповідно до нього, необхідно наступити на свою нерішучість і зробити хоча б перший крок у напрямку бажаних змін, а вже далі все складеться начебто само собою — за мінімальних зусиль.
Водолій
Водоліям доля дасть рідкісний шанс змінити на краще своє особисте життя. Звісно, це стосується лише тих представників знака, чиї стосунки з другою половинкою зайшли у глухий кут — саме час наводити лад: або починати все з чистого аркуша, або закінчувати раз і назавжди.