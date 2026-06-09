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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
568
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким на сьогодні можна призначати романтичне побачення

День, коли можна розпочинати реалізацію масштабних і серйозних проєктів у всіх сферах, їм сприятиме рідкісна удача.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Час також сприятливий для романтичних побачень, які — з великою часткою ймовірності — можуть призвести до серйозних життєвих змін.

Сьогодні, 9 червня, на романтичне побачення можуть розраховувати представники всіх знаків зодіаку, але у трьох із них воно може привести до приємних життєвих змін.

Телець

Тельці — особливо ті з них, хто, незважаючи на все життя тужить за своїм першим коханням, — несподівано для себе отримають можливість зустрітися з нею або з ним. Можливо, цього разу зустріч призведе не до розставання, як минулого разу, а до довготривалого — і щасливого — продовження стосунків.

Близнята

У Близнят — точніше, у самотніх представників знака — сьогодні є шанс зустріти свою другу половинку. Кохання, що спалахнуло з першого погляду, виявиться настільки сильним, що події розвиватимуться стрімко — від вечері в ресторані до офіційного оформлення стосунків.

Риби

Риби — у всякому разі, ті з них, які давно одружені, — останнім часом зіткнулися з тим, що в їхніх стосунках з коханою людиною «оселилася» нудьга. Вечеря в романтичній атмосфері, напевно, поверне їхнім взаєминам необхідну їм свіжість і новизну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
568
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