Три знаки зодіаку, яким не можна бажати комусь зла навіть у думках

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Сьогодні, 4 серпня, зла в будь-якому його вигляді необхідно уникати представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна допускати його навіть у думках.

Діва

Діви завжди прораховують і свої слова, і реакцію, яку вони можуть викликати в інших людей. Але сьогодні зірки радять їм, перш ніж щось сказати, подумати не один, а кілька разів: наслідки злих побажань не лише в словах, а й у думках не зможуть передбачити навіть вони.

Стрілець

Стрільці під впливом емоцій часто говорять речі, несподівані навіть для них самих, не кажучи вже про оточення, а що ж до думок, то їх і зовсім неможливо передбачити. Якщо вони не хочуть отримати злий бумеранг, їм варто замислюватися над кожним своїм словом і міркуванням.

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Водолій

Водолії часто говорять — і думають — те, про що згодом шкодують, особливо якщо вважають, що їх образили, тож їхні недобрі слова — і думки — на їхню думку цілком виправдані. Сьогодні свої побажання вони можуть отримати назад у подвійному обсязі, тож варто бути обережнішими.