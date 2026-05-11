Три знаки Зодіаку, яким не можна допускати щодо оточуючих злих жартів і образливих натяків

Єдине, чого сьогодні категорично не можна руйнувати — це стосунки з оточуючими людьми: зірки настійно рекомендують бути максимально доброзичливими до них.

Сьогодні, 11 травня, руйнувати стосунки з оточуючими людьми не варто представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо небезпечно допускати на їхню адресу злі жарти й образливі натяки.

Близнята

З Близнюками ніхто не зрівняється в мистецтві натяків, які можуть бути дуже образливими, але при цьому настільки тонкими, що не всі, кому вони призначені, розуміють сенс сказаного представниками знака. Але сьогодні легкість може їм зрадити, і співрозмовник образиться всерйоз.

Діва

Дівам, які вміють віртуозно сказати співрозмовнику неприємні речі — можна навіть назвати їхні слова гидотою, — піднісши їх під виглядом доброї поради або побажання, сьогодні потрібно стримати свою отруту, яка накопичилася, і, якщо немає сил на хороші слова, то хоча б промовчати.

Скорпіон

Скорпіони, відомі своїм чорним гумором, часто жартують так, що співрозмовники всерйоз і надовго на них ображаються. Сьогодні вони ризикують особливо сильно зачепити когось із тих, хто поруч, що призведе до серйозного конфлікту — не варто до нього доводити.

