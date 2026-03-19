Три знаки Зодіаку, яким небажано спілкуватися з незнайомими людьми
Енергії дня переважно позитивні й такі, що сприяють здійсненню наших планів і здійсненню бажань.
Але є у нього зворотний — негативний — бік: ми станемо надто легковірними, а в охочих обдурити нас нестачі не спостерігатиметься, тому дуже важливо дотримуватися обережності в спілкуванні.
Сьогодні, 29 березня, охочих обдурити або ввести в оману знайдуться для всіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо дотримуватися обережності у спілкуванні з незнайомими людьми.
Овен
Овни взагалі погано розуміються на людях, оскільки шкодують часу на те, щоб уважніше до них придивитися, сьогодні ж їхня недбалість у цьому сенсі збільшиться в рази. Їм так захочеться якнайшвидше допомогти нужденній людині, що вони навіть не помітять: їх обманюють.
Близнята
Близнята, як найбільш товариський знак зодіакального кола, готові розмовляти нескінченно, водночас їм абсолютно байдуже, знають вони свого співрозмовника десять років чи десять хвилин. Саме на цій пристрасті їх можуть і підловити, випитавши все, про що б вони вважали за краще промовчати.
Водолій
Водолії ласі на лестощі, особливо якщо йдеться про їхню творчість. У такому разі достатньо кількох компліментів, щоб представники знака стали наївними і довірливими, як діти. Вони й самі не помітять, як скажуть — або зроблять — усе, що буде потрібно від них непорядним людям.
