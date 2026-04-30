Три знаки зодіаку, яким необхідно бути обережними в травні 2026 року

Реклама

Повня у Скорпіоні 1 травня зачіпає найчутливіші зони цих трьох знаків і піднімає теми, які складно ігнорувати. Емоції посилюються, приховані питання виходять назовні, а звичне відчуття стійкості дає збій, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Для тих, хто звик спиратися на лад, передбачуваність і чіткі орієнтири, початок травня може відчуватися як період, коли ґрунт під ногами поводиться нестабільно. Саме тому Ракам, Козорогам і Дівам важливо рухатися повільніше, не перевантажувати себе й уважно відстежувати, які ситуації потребують втручання, а які краще залишити на потім.

Перші тижні травня минають під впливом важких аспектів Марса, Юпітера і Плутона. Ці енергії можуть тиснути, посилювати тривожність, провокувати різкі реакції і створювати відчуття, що події розвиваються швидше, ніж хотілося б. Раки, Козороги і Діви особливо чутливі до таких періодів, тому що їм важливо відчувати опору, а на початку місяця її важко знайти. Інформаційний потік щільний, рішення вимагають часу, а обставини змінюються ривками.

Реклама

Середина місяця приносить коротке полегшення, але вже 16 травня молодик у Тельці в з’єднанні з Альголем знову створює напружене тло. Ця точка пов’язана з глибокими трансформаціями, які можуть торкатися тем безпеки, ресурсів, здоров’я і стійкості.

Наприкінці місяця тиск посилюється через жорстку взаємодію Марса з Плутоном, і загальне тло набуває різкішого й конфліктнішого характеру. Це один із найскладніших аспектів травня, який може провокувати конфлікти, різкі події, тиск ззовні та емоційні сплески. Ракам, Козорогам і Дівам важливо уникати поспішних рішень, не йти на ризик та уважно стежити за своїм станом. Травень потребує акуратності, витримки й уміння не піддаватися зовнішньому хаосу.

РАК

Для Раків травень минає на тлі сильних емоційних коливань. Повня у Скорпіоні 1 травня посилює все, що пов’язане з почуттями, стосунками, сімейними питаннями й особистими переживаннями.

На початку місяця ви можете відчувати, що звична опора йде з-під ніг, а будь-які приховані процеси виходять назовні швидше, ніж ви готові, і це створює напруженість, особливо якщо ви звикли до спокійного і передбачуваного ритму. Тиск обставин спричиняє необхідність розбиратися з тим, що довго відкладали, і підвищену чутливість до слів і дій оточення.

Реклама

Від 3 до 9 травня стаціонарний Плутон посилює внутрішнє напруження. Це час, коли важливо не перевантажувати себе і не брати на себе зайвого. Аспекти Марса на початку місяця можуть провокувати різкі реакції, тому будь-які конфлікти краще обходити боком.

Молодик 16 травня зачіпає ваш сектор майбутніх планів і може принести зміни, до яких ви поки не готові. Наприкінці місяця квадрат Марса і Плутона створює ризик емоційних спалахів і тиску з боку інших людей. Важливо зберігати спокій і не втягуватися в чужі драматичні сценарії.

КОЗОРІГ

Для Козорогів травень пов’язаний із серйозними завданнями і необхідністю витримувати високий рівень навантаження. Повня у Скорпіоні 1 травня торкається вашого соціального сектора і може загострити теми відповідальності, зобов’язань і стосунків із колективом.

На початку місяця ви можете відчувати, що на вас тиснуть обставини або що від вас вимагають більше, ніж ви готові дати. Приховані процеси в професійній сфері виходять назовні, і це створює напружене тло, особливо якщо ви звикли тримати все під контролем.

Реклама

Стаціонарний Плутон у вашому знаку посилює внутрішню напруженість. Це період, коли важливо не перегинати і не намагатися контролювати все навколо. Аспекти Марса на початку місяця можуть провокувати конфлікти на роботі або напружені ситуації у справах.

Молодик 16 травня зачіпає ваш сектор творчості, дітей та особистих проєктів, і може принести несподівані повороти, які потребують гнучкості. Наприкінці місяця квадрат Марса і Плутона особливо чутливий для вас, тому що Плутон пов’язаний із вашим знаком безпосередньо. Важливо уникати тиску, не йти на ризик і не вступати в силові протистояння.

ДІВА

Для Дів травень починається з посиленого інформаційного тиску й емоційної напруженості. Повня у Скорпіоні 1 травня зачіпає сферу спілкування і може принести розмови або новини, які вимагають уважного розбору.

У перші дні місяця відчувається надлишок емоцій і брак виразності, а приховані теми спливають несподівано, що особливо незручно для тих, хто звик до ладу, структурованості та передбачуваного ритму. Зовнішнє тло може здаватися надто насиченим, а люди навколо — більш чутливими й непослідовними, ніж зазвичай.

Реклама

Від 3 до 9 травня стаціонарний Плутон посилює тиск у робочій сфері. Це період, коли навіть звичні завдання можуть вимагати більше сил, ніж зазвичай, а дрібні недоліки — викликати роздратування. Важливо не брати на себе зайвого і не намагатися розв’язати все одночасно. Будь-які спроби пришвидшити процеси можуть призвести до втоми, тому краще рухатися поступово й уважно розподіляти навантаження. У цей час корисно переглянути пріоритети та прибрати з розкладу те, що не є справді важливим.

Молодик 16 травня зачіпає ваш сектор світогляду і далеких планів. Він може принести зміни, які вимагають адаптації, перегляду поглядів або коригування довгострокових цілей. Це необов’язково криза, але це точка, де звичні орієнтири можуть зміщуватися, і важливо не поспішати з висновками.

Травень вимагає від Раків, Козорогів і Дів особливої зібраності та дбайливого ставлення до власних ресурсів. Протягом місяця події можуть розвиватися ривками, а зовнішній тиск — посилюватися, тож важливо не піддаватися загальному хаосу та не брати на себе більше, ніж ви здатні витримати.

Що спокійніший темп і що уважніше ви ставитеся до сигналів утоми, то легше пройти через напружені ділянки травня. Цей період вчить розподіляти сили, обирати лише справді важливі завдання та зберігати дистанцію там, де ситуація загострюється. Правильний ритм та акуратність допоможуть втримати стійкість та вийти з місяця без зайвих втрат, зберігши енергію для тих напрямів, що справді мають значення.

Реклама

