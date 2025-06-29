Три знаки зодіаку, яким необхідно доводити до фіналу всі розпочаті справи

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Зміст Овен Близнята Діва

Сьогодні, 29 червня, робити добрі справи необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них дуже важливо доводити їх до фіналу.

Овен

Овни дуже швидко втрачають інтерес до того, що роблять, і благодійність у цьому сенсі — не виняток. Якщо їм здається, що добра справа — ось як сьогодні — рухається повільно, вони залишать її заради тієї, яка, як їм здається, буде стрімкішою.

Близнята

Близнятам, які займаються благодійністю, складно в цьому як із тим, кого вони вирішили обдарувати, так і з самими собою. Цього дня їм здасться, що результат їхніх дій незадовільний, і кинуть їх, залишивши свого підопічного ні з чим.

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Діва

Дівам, чим би вони не займалися, весь час здається, що результат їхньої роботи недостатньо гарний. Сьогодні вони так часто покращуватимуть свої результати, що людина, яка сподівалася на їхню допомогу, розлютиться і відмовиться від неї, ставши тим самим ворогом для представників знака.

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