Три знаки зодіаку, яким пощастить у травні 2026 року

Уже ближче до середини місяця енергетика змінюється: у простір входить більше повітря, руху, ідей, і саме тут починають виявлятися сильні сторони повітряних знаків — Близнят, Терезів і Водоліїв, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Поки перші тижні травня проходять під впливом напружених аспектів Марса, Юпітера і Плутона, загальний ритм залишається важким і щільним. Але від 12 травня розпочинається впорядкованіший період, коли багато що починає складатися в зрозумілу картину. Для повітряних знаків це особливо важливо, тому що в середині місяця з’являється більше свободи в діях, і вже немає необхідності озиратися на хаотичні сплески, які супроводжували початок травня.

Справжній поворот відбувається 17 травня, коли Меркурій переходить у Близнята. Це ключовий момент для всіх представників повітряної стихії. Меркурій у своєму власному знаку пожвавлює комунікації, прискорює обмін інформацією, робить мислення гнучким і легким. Те, що раніше потребувало зусиль, тепер дається простіше. Ідеї приходять швидше, рішення ухвалюють упевненіше, а будь-які завдання, пов’язані з переговорами, навчанням, плануванням, просуванням, починають просуватися вперед.

18 травня Меркурій з’єднується з Ураном — і це один з найяскравіших аспектів місяця. Він приносить несподівані відкриття, нові напрями, свіжі ідеї. Повітряні знаки особливо відчувають цей імпульс: їхня природна здатність швидко переключатися й підхоплювати нове стає перевагою. Там, де іншим потрібен час, щоб адаптуватися, Близнята, Терези та Водолії діють одразу, і це приносить їм відчутні результати.

Паралельно з цим Венера в Близнятах утворює гармонійний аспект із Марсом. Це створює легку, живу атмосферу, в якій легше спілкуватися, знайомитися, домовлятися, проявляти ініціативу. Повітряні знаки в такі дні буквально «світяться»: їхні слова сприймають охочіше, їхні ідеї знаходять відгук, а особисті зв’язки стають теплішими й динамічнішими. Це час, коли можна зміцнювати стосунки, заводити нові контакти, просувати проєкти, що вимагають участі інших людей.

Від 21 травня Сонце входить у Близнята, і повітряна енергія починає відігравати головну роль у загальному ритмі місяця. Простір наповнюється рухом, активними контактами, швидким обміном інформацією та новими можливостями. Повітряні знаки почуваються в такому середовищі природно, бо швидше орієнтуються, легко добирають потрібні слова та миттєво реагують на зміни. Там, де іншим потрібен час, аби ввійти в новий темп, Близнята, Терези та Водолії вже діють упевнено і без затримок.

Навіть несподівані події, які приносить з’єднання Сонця з Ураном 22 травня, грають їм на руку. Повітряні знаки вміють працювати зі змінами, не втрачаючи внутрішньої рівноваги. Вони сприймають несподіванки не як загрозу, а як шанс. І саме в такі дні можуть відкриватися нові напрямки, які раніше здавалися недоступними.

Наприкінці місяця, коли Сонце утворює гармонійний аспект із Плутоном, повітряні знаки отримують відчутний приплив внутрішньої сили й упевненості. Аспект дає змогу одночасно швидко реагувати на те, що відбувається, і бачити, куди ведуть обрані кроки в перспективі.

Наприкінці травня є напружені дні, пов’язані з квадратом Марса і Плутона, але навіть вони не вибивають повітряні знаки зі звичного життєвого потоку. Їхня гнучкість і здатність швидко перебудовуватися допомагають оминати гострі кути і не втягуватися в чужі конфлікти. Вони відчувають, де потрібно пригальмувати, а де — прискоритися, і це робить їхнє становище стійкішим, ніж у представників знаків зодіаку інших стихій.

БЛИЗНЯТА

Травень приносить Близнятам рідкісне поєднання виразності та руху вперед. Після важкого початку місяця, коли багато чого вимагало терпіння, друга половина травня відкриває перед вами зовсім інший ритм. Перехід Меркурія у ваш знак 17 травня посилює вашу природну гнучкість, робить думки живими та швидкими, а ідеї — яскравими й точними. У цей період легше говорити про важливе, домовлятися, просувати свої проєкти та знаходити потрібні слова навіть у складних ситуаціях.

З’єднання Меркурія з Ураном 18 травня приносить несподівані рішення і нові напрями. Те, що довго стояло на місці, починає рухатися, а питання, які здавалися заплутаними, розкриваються з іншого боку. Ви відчуваєте, що можете діяти сміливіше, і це відчуття підкріплюється підтримкою Венери, яка в середині місяця створює легку і живу атмосферу у стосунках і спілкуванні.

Від 21 травня Сонце входить у ваш знак, і це посилює вашу впевненість. Ви відчуваєте приплив енергії, інтерес до життя, бажання пробувати нове і розширювати свої можливості. Наприкінці місяця гармонійний аспект Сонця з Плутоном допомагає вам говорити вагоміше, мислити глибше і бачити перспективу там, де раніше був лише поточний момент. Травень відчиняє перед вами двері, які довго залишалися зачиненими, і ви проходите через них без зайвих сумнівів.

ТЕРЕЗИ

Для Терезів травень приносить відчуття, що світ знову відгукується на ваші зусилля. Після напружених перших тижнів, коли багато що потребувало витримки, друга половина місяця наповнює простір легкістю та рухом. Від 17 травня Меркурій входить у знак, близький вам за стихією, і це одразу позначається на спілкуванні, переговорах і будь-яких ситуаціях, де важливі слова. Ви відчуваєте, що вас чують краще, а ваші ідеї сприймають чіткіше.

З’єднання Меркурія з Ураном 18 травня відкриває несподівані можливості. Це час, коли можна одержати пропозицію, про яку ви не думали, або побачити новий шлях там, де раніше був глухий кут. Венера, що проходить через Близнят, підтримує ваші соціальні зв’язки, робить зустрічі приємнішими, а взаємодію з людьми — жвавішою і теплішою. Ви легко знаходите спільну мову, і це допомагає просувати важливі справи.

Від 21 травня Сонце переходить у повітряний знак, і ви відчуваєте, що обставини починають працювати на вашу користь. З’являється більше руху, контактів, ідей. Ви швидше орієнтуєтеся в тому, що відбувається, і легше ухвалюєте рішення, які раніше відкладали. Наприкінці місяця гармонійний аспект Сонця з Плутоном посилює вашу здатність впливати на події. Ваші слова звучать упевненіше, ваші дії сприймають серйозніше, а ваші плани отримують підтримку, якої раніше не вистачало. Травень допомагає вам зміцнити позиції і просунутись туди, де ви давно хотіли бути.

ВОДОЛІЙ

Для Водоліїв травень відкриває період, коли багато що починає складатися легше і природніше. Після щільних і напружених перших тижнів, пов’язаних із важкими аспектами Марса і Плутона, друга половина місяця приносить більше повітря, руху і свободи. Від 17 травня Меркурій переходить у Близнята, і це посилює вашу здатність швидко мислити, знаходити нестандартні рішення і бачити нові напрями там, де інші продовжують іти за старою схемою.

З’єднання Меркурія з Ураном 18 травня особливо важливе для вас, тому що Уран — ваш управитель. Це дні, коли можуть відбуватися несподівані повороти, відкриття, інсайти. Ви відчуваєте, що можете діяти сміливіше, й обставини підтримують цей рух. Венера у Близнятах додає легкості в спілкуванні, робить зустрічі приємнішими, а взаємодію з людьми — більш живою та надихаючою.

Від 21 травня Сонце переходить у знак, близький вам за стихією, і ви відчуваєте прилив енергії. З’являється більше можливостей для творчості, спілкування, просування ідей, навчання, роботи з інформацією. Ви швидше реагуєте на зміни і легше знаходите рішення, які допомагають просунутися вперед. Наприкінці місяця гармонійний аспект Сонця з Плутоном посилює вашу здатність впливати на те, що відбувається. Травень допомагає вам зміцнити свої позиції і вийти на новий рівень у тих сферах, які для вас важливі.

