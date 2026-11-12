Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід завершити розпочаті раніше справи

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Особливо сильним стане небажання щось робити, але зірки не радять кидати розпочаті раніше проєкти на пів дорозі, оскільки для їх завершення залишилося зовсім небагато часу.

Сьогодні, 12 листопада, представникам усіх знаків зодіаку не варто кидати розпочаті раніше справи, але трьом із них до їх завершення залишиться зробити останній ривок.

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Овен

Овни часто втрачають будь-який інтерес до справи, яка не приносить їм миттєвих результатів. Ось і сьогодні вони, цілком можливо, захочуть відмовитися від проєкту, над яким працювали досить довго, бо він здасться їм безуспішним. Зірки радять їм не поспішати: буде прикро вже завтра дізнатися, що до успішного завершення роботи залишалося всього кілька кроків.

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Лев

Левам може здатися, що проєкт, над яким вони зараз працюють, відверто нудний і нецікавий, а отже, настав час з ним розпрощатися. Але таке рішення вже незабаром може стати причиною розчарування. Виявиться, що він був ланкою в ланцюжку цілої низки робочих справ, і без нього можна буде говорити про провал у їхній діяльності.

Козоріг

Козороги завжди доводять розпочате до кінця, але сьогоднішній день може стати для них винятком. Вони вирішать, що проєкт, над яким вони працюють зараз, був помилковим, тому не варто його продовжувати. Незважаючи на це, представникам цього знака не варто поспішати: цілком можливо, що вони поквапилися з висновками й неправильно оцінили перспективи своєї роботи.

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