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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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168
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1 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні бажано займатися творчістю

День, сповнений веселощів та невимушеності, коли можна й потрібно влаштовувати свята — від дитячих ранків до сімейних ювілеїв.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Також це чудовий час для творчості: навіть якщо нею займатимуться ті, чия професія з нею ніяк не пов’язана. Сьогодні, 26 жовтня, займатися творчістю рекомендується всім знакам Зодіаку, але представники трьох із них можуть створити справжні шедеври.

Близнята

Близнята — не найкреативніший знак Зодіаку: як правило, його представники воліють купувати твори мистецтва, а не створювати їх самостійно. Але якщо вони вже візьмуться за справу, то — ось як сьогодні — найімовірніше, досягнуть значних висот і створять справжні шедеври, гідні високої оцінки.

Стрілець

Стрільців, як активних людей, важко уявити з рукоділлям у руках, тому їхня пристрасть до нього дивує всіх, хто недостатньо добре їх знає. Однак у разі потреби представники цього знака можуть демонструвати рідкісну зосередженість і посидючість, завдяки чому вони створюють унікальні речі.

Водолій

Водоліям, які постійно генерують нові творчі ідеї й одразу втілюють їх у життя, варто звернути увагу на фарби та пензлі, навіть якщо досі вони ніколи цим не займалися. Цілком можливо, що, натхненні своїм успіхом, вони вирішать залишити своє нинішнє місце роботи й серйозно займуться живописом.

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