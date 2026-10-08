Три знаки зодіаку, яким сьогодні для вирішення важливих питань слід покладатися на інтуїцію

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Саме до неї слід звертатися з важливими питаннями, оскільки лише від внутрішнього голосу можна отримати єдино правильні відповіді.

Сьогодні, 8 жовтня, інтуїція буде розвиненою у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них для вирішення важливих питань слід покладатися саме на неї.

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Рак

Раки — інтуїтивний знак, його представники не сумніваються в існуванні внутрішнього голосу і саме до нього звертаються у складних життєвих ситуаціях. Він не підведе їх і сьогодні, давши єдино правильну відповідь на поставлене запитання, яке, найімовірніше, стосуватиметься їхнього особистого життя.

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Козоріг

Козороги, будучи найпрактичнішим — і найреалістичнішим — знаком зодіаку, заперечують існування інтуїції як явища, яке неможливо відчути на фізичному рівні. Тим дивнішим для них стане той факт, що саме внутрішній голос сьогодні підкаже їм, як діяти.

Водолій

Водолії, головна риса яких — креативність, саме завдяки інтуїції найчастіше знаходять як нові професійні ідеї, так і способи їх реалізації. Сьогодні представники цього знака не змінять своїх звичок: у пошуках відповіді на важливе — пов’язане з роботою — питання вони звернуться до внутрішнього голосу.

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