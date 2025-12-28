ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні дуже важливо уникати конфліктів

День негативної енергетики, коли багатьох із нас долатиме невпевненість у собі та своїх силах, зокрема у правильності життєвого шляху в глобальному сенсі.

Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Депресивний настрій може штовхати на з’ясовування стосунків, якого дуже важливо уникати.

Сьогодні, 28 грудня, поганий настрій може підштовхувати до конфліктів представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо їх уникати.

Телець

Тельцям зірки рекомендують стримувати емоції, що охопили їх сьогодні, оскільки саме вони стануть причиною серйозних сварок і конфліктів — як із близькими, так і з незнайомими людьми. Така поведінка створить їм стійку репутацію тих, хто не вміє тримати себе в руках.

Лев

Левів цього дня переслідуватимуть претензії з боку людей навколо. Для представників знака, які дуже трепетно ставляться до громадської думки, це може стати справжньою трагедією, через що вони відповідатимуть належним — агресивним — чином.

Діва

Діви цього дня не відчують нестачі у сварках, суперечках і конфліктах — аб’юзери, наче змовившись, можуть нападати на них з усіх боків. Найкращий спосіб позбутися їхньої нав’язливої уваги — якомога йменше спілкуватися з людьми, від яких не доводиться очікувати нічого хорошого.

