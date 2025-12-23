Три знаки зодіаку, яким сьогодні категорично не можна стригтися

Гороскоп / © Credits

У цей час небажано доглядати за своєю зовнішністю, особливо це стосується волосся, будь-які маніпуляції з яким перебувають під категоричною забороною.

Сьогодні, 23 грудня, доглядати за собою небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не можна стригтися.

Лев

Левам, які ретельно доглядають за своїм зовнішнім виглядом, доведеться потерпіти, відмовившись від будь-яких маніпуляцій із волоссям. Зроблена сьогодні стрижка не лише не зміцнить і не оздоровить його, а й не покращить зовнішнього вигляду, а, скоріше, навпаки, погіршить його.

Діва

Дівам, які скрупульозно стежать за своєю зовнішністю, зірки радять сьогодні навіть не розчісуватися. Хоч би як представники знака засмучувалися з цього приводу, їм необхідно дослухатися до рекомендації — стрижка може накликати на свою голову неприємності.

Водолій

Водоліям, які через свою неорганізованість саме сьогодні вирішили нарешті збігати до перукарні, доведеться відмовитися від цього походу. Зробивши стрижку, вони не тільки не позбудуться негативу, що накопичився на кінчиках волосся, а й навпаки — втратять позитивну енергію.

