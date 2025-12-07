Три знаки зодіаку, яким сьогодні категорично не варто нікого засуджувати

Гороскоп для трьох знаків зодіаку / © Credits

З цієї причини сьогодні не варто обговорювати — а засуджувати й поготів — будь-кого, втім, цього не варто робити завжди.

Сьогодні, 7 грудня, засуджувати людей навколо не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий стиль поведінки особливо небажаний.

Овен

Овни — через свою емоційність — поспішають судити інших, не розглянувши водночас усіх обставин, які могли призвести до скоєної помилки. Сьогодні зірки радять їм нікого не засуджувати, оскільки помилка може швидко викликати почуття збентеження.

Рак

Раки, за всієї своєї доброзичливості, дуже навіть не проти попліткувати. Однак сьогодні, не взявши до уваги цілу низку об’єктивних чинників, представники знака ризикують помилитися і звинуватити того, кого засуджують, у гріхах, до яких той не має жодного стосунку.

Риби

Рибам часто здається, що вони знають про життя краще за інших, тому можуть робити оціночні судження про людей навколо. Сьогодні вони можуть дуже сильно помилитися, тому зірки застерігають їх від голослівних звинувачень, за які їм згодом буде щонайменше незручно.

