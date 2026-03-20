Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не спілкуватися з близькими
День сприятливий для обмірковування планів на майбутнє, у другій половині також для поступового — крок за кроком — втілення їх у життя.
А ось від спілкування з рідними та близькими краще відмовитися — це загрожує довготривалими конфліктами.
Сьогодні, 20 березня, спілкуватися зі своїми близькими не рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них у такому разі загрожує серйозний і тривалий конфлікт.
Телець
Тельцям під час зустрічі з близькими навряд чи вдасться створити теплу домашню атмосферу, скоріше все станеться з точністю до навпаки. Близькі люди сьогодні не будуть налаштовані на знаходження спільної мови, навпаки, вони почнуть вигадувати приводи для сварки й обов’язково знайдуть їх.
Близнята
Близнята можуть відчувати крайній ступінь дратівливості, яку вони зриватимуть на на своїх рідних і близьких. Впоратися зі своїм настроєм їм не вдасться, тому єдиний спосіб ухилитися від неминучої сварки — триматися подалі від дорогих для них людей.
Риби
Рибам не варто на сьогоднішній день призначати зустрічі з друзями і романтичні побачення. Під час розмови несподівано може «підняти голову» стара образа, яку всі намагалися забути. Але, мабуть, зробити це не вдалося, і тепер необережне слово може нагадати стару історію.
Читайте також:
Три знаки зодіаку, яким потрібно бути обережнішими з грошима в березні 2026 року
Рік Осла за зороастрійським календарем: що чекає на нас після весняного рівнодення 21 березня
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час