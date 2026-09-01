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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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10
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2 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні краще працювати в колективі

День потужної позитивної енергії, яка дозволить втілити в життя будь-які — навіть найсміливіші та, здавалося б, нереальні — плани.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Робота йтиме добре, а в голову спадатимуть лише продуктивні думки, особливо якщо дотримуватися головної умови — працювати не наодинці, а в колективі.

Сьогодні, 1 вересня, успіх у роботі чекає на представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них для цього потрібно працювати не поодинці, а в колективі.

Близнята

Близнята — це колектив самі по собі: завдяки своїй подвійності вони й працюють за двох. Але сьогодні їм знадобиться, як мінімум, хтось третій, а ще краще — цілий колектив однодумців, без якого вони, при всій своїй активності, не впораються з поставленими перед ними завданнями.

Рак

Раки, як представники одного з найскромніших знаків Зодіаку, часто потребують допомоги, але сьогодні ця проблема постане перед ними у всій повноті — жодне з завдань, що стоять перед ними, вони не зможуть вирішити самостійно — необхідно залучати однодумців.

Терези

Терезам — як знаку, що постійно коливається, — знадобиться не стільки матеріальна та фізична, скільки моральна допомога та підтримка. Важливо, щоб поруч були люди, які зможуть підбадьорити й похвалити їх, а заодно переконати, що кожна ідея, яка у них народжується, — геніальна.

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