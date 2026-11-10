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Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще утриматися від спілкування з тими, хто їм близький і дорогий
Цей день сприятливий для обмірковування планів на майбутнє — можна, крок за кроком, намітити свої дії та розставити їх у потрібному порядку. Також рекомендується займатися благодійністю, допомагаючи людям, які цього потребують.
А ось від спілкування з рідними та близькими краще утриматися — це може призвести до тривалих конфліктів.
Сьогодні, 10 листопада, всім знакам зодіаку не рекомендується спілкуватися зі своїми близькими, але три з них можуть у результаті вплутатися в серйозний і тривалий конфлікт.
Телець
Тельцям, які планували провести тихий вечір у колі сім’ї, бажано відмовитися від своїх намірів. Близькі люди сьогодні не будуть налаштовані на пошук спільної мови, навпаки, вони почнуть вигадувати приводи для сварки і, з великою ймовірністю, знайдуть їх.
Близнята
Близнята можуть відчувати надзвичайну дратівливість, яку вони — за звичкою — почнуть зривати на рідних і близьких, що перебувають поруч. Впоратися зі своїм настроєм їм не вдасться, тому найкращий спосіб уникнути конфронтації — триматися від них подалі.
Риби
Рибам на сьогодні не варто домовлятися про зустрічі з друзями та романтичні побачення. Під час розмови несподівано може «датися взнаки» давня образа, яку всі сумлінно намагалися забути, але до кінця це нікому не вдалося, що й призведе до конфлікту.
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