Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще відмовитися від активних дій

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зірки наполегливо рекомендують не порушувати гармонію навколишнього простору різкими рухами і грубими словами.

Сьогодні, 25 грудня, порушувати гармонію навколишнього світу не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо відмовитися від активних дій.

Терези

Терези взагалі не люблять різких рухів, їм більше до душі рівновага — як моральна, так і фізична. Але сьогодні, через відсутність роботи у свято, вони шукатимуть собі бодай якусь справу. Головне для них у цей час — опанувати себе й припинити метушитися.

Реклама

Козоріг

Козорогам бажано відмовитися від роботи, без якої вони буквально жити не можуть. Річ у тім, що їхня праця сьогодні виявиться марною: все, що буде зроблено, доведеться або переробити, або взагалі викинути в кошик — як у переносному сенсі, так і в прямому сенсі.

Водолій

Водолії рідко дослухаються до чужих рекомендацій, вважаючи за краще жити своїм розумом, навіть якщо на підсвідомому рівні розуміють, що роблять неправильно. Ось і сьогодні вони без потреби, скоріше, через почуття протиріччя шукатимуть собі справу, щоб хоч чимось себе зайняти.

Читайте також: