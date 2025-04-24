Три знаки зодіаку, яким сьогодні може здатися, що вони вхопили Бога за бороду

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Зміст Овен Близнята Стрілець

Сьогодні, 24 квітня, надмірно самовпевненими можуть стати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них може здатися, що вони взяли Бога за бороду, що, звичайно ж, буде помилкою.

Овен

Овни завжди впевнені в собі, але сьогодні це їхнє відчуття зросте в рази — представникам знака здаватиметься, що море їм по коліна, а гори — по плечу. Ось тільки сьогодні їм банально може не вистачити сил для роботи над проєктами, на які вони замахнуться, а це не найприємніший результат.

Близнята

Близнята не завжди впевнені в собі, але сьогодні їхня переконаність у тому, що вони здатні на будь-який — навіть найвідчайдушніший — вчинок зашкалюватиме. Водночас вони переоцінять свої сили, і, в результаті, навряд чи виявляться задоволені своїм фіаско.

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Стрілець

Стрільці, вирішивши, що досягли поставленої мети, можуть повністю припинити роботу над проєктом, якому присвятили останній час. Ось тільки виявиться, що вони зовсім не довели роботу до логічного кінця, через що, найімовірніше, доведеться все переробляти.

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