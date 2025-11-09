- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна буде ризикувати
День, коли необхідно відкинути сумніви та йти до заповітної мети, хоч би якою — побутовою, господарською чи особистою — вона була. Відома формула «де відвага, там і щастя» сьогодні — не стилістична фігура, а керівництво до дії: успіх супроводжуватиме тих, хто щось робить.
Сьогодні, 9 листопада, ризикувати можна всім знакам зодіаку, але трьом із них у такому разі пощастить більше, ніж іншим.
Близнята
Близнята ризикувати не люблять — вони надають перевагу стабільності, тому не роблять різких рухів, особливо якщо ті ще й пов’язані з небезпекою. Але сьогодні обставини складуться таким чином, що ризикувати представникам знака не лише можна, а й потрібно.
Терези
Терези, яким важко ухвалити правильне рішення, сьогодні стануть енергійними та цілеспрямованими, як ніколи. Водночас вони будуть схильні здійснювати ризиковані вчинки, результат яких не можна передбачити, проте що б вони не робили в цей час, їм обов’язково пощастить.
Водолій
Водолії працюють за потребою, а живуть, розраховуючи на щасливий випадок. І сьогодні, схоже, він на них чекає, якщо, звісно, вони не витрачатимуть час намарно та не проґавлять шанс, який надасть їм доля — існує висока ймовірність того, що представники знака виграють значну суму грошей.
