Астрологія
265
Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна — і потрібно — братися за важливу і фінансово перспективну справу

Нинішній день сприятливий для тих, хто готовий нарешті перейти від слів і намірів до справи і почати активно діяти.

Особливо успішними виявляться ті, хто налаштований не тільки на поліпшення свого життя, а й на серйозні заробітки.

Сьогодні, 26 лютого, працювати на поліпшення свого життя необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не тільки можна, а й потрібно братися за роботу над фінансово перспективними справами.

Терези

Терезам, які давно переросли своє нове житло — будинок або квартиру, бажано не тільки задуматися над здійсненням плану зі збільшення житлоплощі, а й зробити хоча б один — початковий — крок у цьому напрямі, а далі все піде начебто само собою.

Стрілець

Стрільцям, які постійно потребують фінансів для задоволення своїх численних потреб — наприклад, улюблених ними подорожей, — зірки радять подумати про те, як зробити бюджетоутворювальним своє хобі, яким можна займатися, не покидаючи дому.

Риби

Рибам, схоже, давно час замислитися про розширення свого бізнесу. Треба визнати, що він і так приносить їм непоганий дохід, але представники знака рідко зупиняються на досягнутому — їм увесь час хочеться більшого, ніж у них є, і зараз для цього настав вдалий час.

