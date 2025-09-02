Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 2 вересня, відвідувати салони краси можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки наполегливо рекомендують стригтися саме цього дня.

Овен

Овнам, навіть якщо вони не планували відвідувати салон краси, зірки радять вирушити туди саме цього дня. Ні, вони не стали мати гірший вигляд, проте останнім часом у них накопичилося багато негативу, який осідає на кінчиках волосся, саме час позбутися його.

Рак

Раки, яким здається, що вони стали мати гірший вигляд, в обов’язковому порядку необхідно відвідати перукаря. Щоправда, необхідно знайти справжнього майстра своєї справи, тоді із салону краси представники знака вийдуть іншими людьми — правильна стрижка візуально скине кілька років.

Стрілець

Стрільцям, які останнім часом постійно скаржаться на відсутність сил, необхідних для роботи й особистого життя, розв’язати проблему допоможе візит до перукаря. До того ж, їм зовсім необов’язково повністю змінювати імідж — цілком достатньо оновити форму старої стрижки.

