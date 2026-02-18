ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна починати рух до важливої для них мети

Нинішній день астрологи, користуючись спортивною термінологією, порівнюють зі стартом змагань: залишилося тільки, почувши свисток судді, почати рухатися з потрібною силою і в потрібному напрямку, до фінішу вдасться прийти вчасно і з хорошим результатом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 18 лютого, стартувати до важливої — найімовірніше, професійної — мети потрібної представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо починати рух до значущої для них мети.

Телець

Тельці, будучи не найактивнішим знаком зодіакального кола, не люблять рішучих дій, але іноді — в особливо важливих випадках — без них не обійтися. Їм потрібно буде зробити серйозний крок у напрямку до важливої для них — найімовірніше, матеріальної — мети, треба до цього приготуватися.

Діва

Діви завжди діють рішуче, але спокійно і планомірно, тому сьогодні особливих зусиль їм докладати не доведеться — достатньо буде все зробити так, як вони звикли. Головне — правильно вибрати мету, а все інше вони зроблять за найвищим розрядом.

Стрілець

Стрільці завжди йдуть до поставленої мети стрімко і пробоєм, тому, на відміну від представників інших знаків, їм варто трохи пригальмувати. Поспішаючи, вони, можливо, нікого й не насмішать, але помилок нароблять велику кількість, а це, м’яко кажучи, небажано.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie