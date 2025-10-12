- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна починати навчатися чи навчати
День, протягом якого відбувається розворот енергетичних потоків, та незважаючи на те, що рух іде від негативу до позитиву, астрологи вважають цей час складним. Не рекомендується ризикувати і братися до реалізації нових проєктів, зате день сприятливий як для отримання нових знань, так і для передавання свого досвіду іншим.
Сьогодні, 12 жовтня, починати навчатися або навчати інших можна всім знакам зодіакального кола, але трьом із них особливо рекомендується присвятити день навчанню чи викладанню.
Близнята
Близнята завжди раді навчитися чогось нового, і нинішній день — не виняток. Щоправда, безпосередньої користі для їхньої професійної діяльності це зазвичай не має — найбільше представників знака цікавить усе, що так чи інакше пов’язане з модою і стилем.
Стрілець
Стрільці, здається, вже народжуються викладачами, тож їхні учні та студенти демонструють високий рівень знань. Сьогодні представникам знака, які навіть не мають педагогічної освіти, можна починати читати новий курс лекцій для студентів якогось навчального закладу.
Козоріг
Козороги завжди раді навчитися тому, що допоможе їм досягти успіху в професійній діяльності, а отже, і побільше заробити. Тож дізнавшись, що існують курси чи тренінги, які дадуть їм невідомі досі знання, вони поспішать на них записатися.
