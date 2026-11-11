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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
589
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2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна ухвалювати важливі життєві рішення

Сьогоднішній день — час, який з енергетичної точки зору є неоднозначним.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Він розпочнеться з атмосфери роздратованості та навіть агресії, але до обіду негативні вібрації врівноважаться. Саме на цей період можна призначати важливі зустрічі, підписувати довгострокові контракти та ухвалювати серйозні життєві рішення.

Сьогодні, 11 листопада, у другій половині дня представникам усіх знаків зодіаку слід виявляти активність у діловій сфері життя, але трьом із них можна ухвалювати важливі рішення.

Рак

Раки не люблять різких рухів, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються — їм простіше перебувати у своїй «тихій гавані», де роками нічого не відбувається, зате все стабільно й передбачувано. Але сьогодні саме життя підштовхне представників цього знака до необхідності ухвалити важливе рішення, яке може повністю змінити їхнє життя.

Терези

Терези завжди мають труднощі з ухваленням рішень — як правило, вони не можуть вибрати між двома наявними варіантами можливих дій і зволікають до останнього. Але сьогодні їм просто необхідно відмовитися від звичної моделі поведінки та «приєднатися» до одного з двох можливих «берегів», навіть якщо для цього — замість детального аналізу ситуації, який лише ще більше заплутає їх, — їм доведеться просто вказати пальцем на один із варіантів.

Стрілець

Стрільці, як правило, довго не роздумують над важливими рішеннями — вони ухвалюють їх одразу, оскільки їм, відверто кажучи, лінь аналізувати всі аргументи «за» і «проти». Помилившись, вони навіть не переймаються: що з того, що зараз не вийшло, наступного разу буде інакше. Але сьогодні їхня поспішність зіграє їм на руку — рішення виявиться максимально вдалим.

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