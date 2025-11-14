Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна розлучатися з колишніми коханими

Гороскоп / © Credits

Реклама

Так, саме сьогодні можна відмовлятися від колишніх стосунків, які припинили приносити радість, щоб звільнити місце для нових — вони обов’язково з’являться найближчим часом.

Сьогодні, 14 листопада, розлучатися з колишніми коханими можна представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них така рішучість буде особливо важливою.

Близнята

Близнята насилу розлучаються з людьми, оскільки ніяк не можуть визначитися з рішенням, чи варто їм це робити, чи ні. Однак сьогодні є сенс відмовитися від вагань, тим паче, що, тільки розлучившись із колишнім коханим, можна розраховувати на нові стосунки.

Реклама

Діва

Діви, відшукавши супутника життя, який здаться досить досконалим, щоб їм відповідати, не можуть із ним розлучитися, побоюючись, що новий претендент виявиться гіршим за попереднього. Але сьогодні обставини складуться так, що уникнути розставання не стане можливим.

Козоріг

Козороги — у всякому разі, ті з них, хто незадоволений своїм коханим, зрозуміють: не варто силоміць змушувати себе жити разом. Тріснута чашка рано чи пізно однаково розколеться на дві частини, а так представники знака збережуть час і нерви для нового кохання, яке вже на підході.

Читайте також: