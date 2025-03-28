Три знаки Зодіаку, яким сьогодні можна розпочинати роботу над новими проектами

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Зміст Рак Діва Терези

Сьогодні, 29 березня, розпочинати роботу над новими та важливими проектами можна всім знакам Зодіаку, але три з них виявляться в цій діяльності особливо успішними.

Рак

Ракам не тільки можна, а й потрібно націлюватися на роботу над проектом, до якого вони давно і старанно готувалися. Будучи розпочатою сьогодні, робота над пройде легко і швидко, а заразом представники знаку зможуть не тільки добре заробити, а й набути авторитету у колег та начальства.

Діва

Діви не дуже люблять займатися роботою, яка не має прикладного значення: вони із задоволенням візьмуться за будь-яке, але тільки в тому випадку, якщо його результат можна буде використати у побуті. Тому сьогодні їм потрібно зайнятися створенням чогось корисного у домашньому господарстві.

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Терези

Терезам, які, як відомо, цінують предмети мистецтва і добре в них розбираються, зірки рекомендують перетворити на щось подібне власне житло. А це означає, що їм необхідно розпочати ремонт, причому зробити так, щоб він у результаті не перетворився на стихійне лихо.

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