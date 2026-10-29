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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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308
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1 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні можна ризикувати

День, коли треба відкинути сумніви й, незважаючи на жодні перешкоди, рухатися до поставленої мети.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У цей час ми сповнені сил і готові до будь-яких звершень, навіть найскладніших, тому ризикувати не тільки можна, а й рекомендується.

Сьогодні, 29 жовтня, представникам усіх знаків Зодіаку слід рухатися до поставленої мети, але трьом із них не заборонено ризикувати.

Близнята

Близнята не люблять ризикувати — попри всю свою схильність до коливань вони віддають перевагу стабільності. Але сьогодні обставини складуться так, що представникам цього знака не тільки можна, а й потрібно ризикувати — як у професійному, так і у фінансовому плані.

Терези

Терези, яким важко прийняти правильне життєве чи професійне рішення, сьогодні стануть енергійними та цілеспрямованими, як ніколи. На щастя для представників цього знака — що б вони не робили в цей час, їм обов’язково пощастить.

Водолій

Водолії працюють за необхідністю, а живуть, розраховуючи на щасливий випадок. І сьогодні, схоже, він на них чекає, якщо, звісно, вони не будуть даремно гаяти час і не упустять шанс, який подарує їм доля. Велика ймовірність того, що представники цього знака виграють значну суму грошей.

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