Три знаки Зодіаку, яким сьогодні можна співчувати іншим, але не собі

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Але, співчуваючи та співпереживаючи іншим, головне — не почати жаліти себе, адже замість користі це завдасть шкоди.

Сьогодні, 21 жовтня, допомагати іншим, співчуваючи їм при цьому, можуть представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них дуже важливо при цьому не шкодувати себе.

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Рак

Для Раків, які проводять значну частину життя, глибоко занурившись у власні думки, жалість до себе може загнати їх так глибоко, що вони не скоро зможуть вибратися звідти. До того ж, на думку зірок, це почуття довго не відпускатиме представників цього знака і заважатиме їм у роботі та особистому житті.

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Стрілець

Стрільці часто співчувають іншим і дуже рідко — собі, оскільки таке почуття здається їм негідним. Але сьогодні спокуса поплакати над своїми невдачами, яких у них так само багато, як і в інших, буде настільки великою, що представники цього знака не витримають і розм’якнуть, втративши цілий день для роботи.

Козоріг

Козороги рідко жаліють себе просто тому, що у них немає на це часу. Вони багато працюють, а вільний час витрачають на відновлення сил. Саможалість, якщо вони їй піддадуться, може надовго вибити їх зі звичної трудової колії, що не найкращим чином позначиться на стані їхніх справ.

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