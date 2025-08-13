Три знаки зодіаку, яким сьогодні можуть запропонувати нову роботу

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 13 серпня, пропозицію перейти на нову роботу можуть отримати представники багатьох знаків зодіаку, але трьом із них потрібно поставитися до неї з особливою увагою.

Овен

Овнам, які давно мріють про перехід на нову роботу, варто підготуватися до того, що довіру нового керівництва необхідно буде виправдовувати одразу ж — на розкачування не вдасться виділити навіть двох днів, інакше представники знака ризикують повернутися до «розбитого корита».

Близнята

Близнята відчують такий приплив енергії, якого вистачило б і на значно серйозніші звершення, але їм необхідно спрямувати її на демонстрацію своїх видатних здібностей новому колективу і, як наслідок, безпосередньому — вимогливому — керівництву.

Риби

Риби, які часто потрапляють під вплив оточення, цього разу можуть почути безліч критичних зауважень щодо нового місця їхньої роботи. Основним аргументом стане мудрість про те, що добра добувши, кращого не шукай, — не варто дослухатися до цих слів.

