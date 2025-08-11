Гороскоп / © Credits

Важливо тримати під контролем слова та думки, а також не бажати нікому поганого, оскільки прокляття на чужу адресу можуть дуже швидко повернутися бумерангом.

Сьогодні, 11 серпня, як, втім, і завжди, не можна бажати зла будь-кому представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них прокльони можуть бути особливо небезпечними.

Рак

Раки один із найзлопам’ятніших знаків зодіаку — вони ніколи не пробачають образи. Сьогодні, мабуть, кривдник настільки сильно зачепить представників знака, що вони покличуть на його голову страшну кару — швидкість і повнота бумеранга здивує їх до глибини душі.

Скорпіон

Скорпіони, будучи представниками найобразливішого знака зодіаку, почувши на свою адресу неприємні речі від близької їм людини, можуть почати проклинати її на всі боки. Все висловлене сьогодні не тільки миттєво втілиться в життя, але й швидко повернеться назад.

Риби

Риби не забувають образ, які їм завдають, але не завжди діють одразу — акту відплати підготуватися. Але сьогодні вони ризикують впасти в істерику і почати проклинати людину, яка, як їм здаєсться, їх образила, одразу, ризикуючи так само швидко отримати все сказане ними бумерангом.