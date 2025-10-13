- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна бездіяти
23-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, має потужну енергетику, яка супроводжується сильною агресивністю, що може виявлятися щодо оточення.
Виплеснути негатив можна буде тільки за допомогою активних дій — лінощі і пасивність у цей час перебувають під суворою забороною.
У ці дні, 13 і 14 жовтня, байдикувати небажано всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо зайняти себе якимись справами.
Овен
Овнам завжди важко сидіти склавши руки — внутрішня енергія буквально розриває їх на частини, а ці дні зроблять неробство неможливим удвічі. Тому представникам знака рекомендується братися за будь-яку роботу, їхня праця не пропаде, до того ж вони виплеснуть назовні свій негатив.
Діва
Діви, які мають потужну енергію і водночас залишилися без роботи, можуть накинутися на кого завгодно. Уникнути такого повороту подій можна буде, знайшовши серйозне і, що важливо, цікаве заняття, інакше вони просто не стануть витрачати на нього свій час.
Скорпіон
Скорпіони завжди не проти відпустити комусь сумнівний комплімент або ризиковано пожартувати, але цими днями бажання вразити тих, хто їм неприємний, перевершить усі межі. Можливо, варто спрямувати енергію в мирне русло і зайнятися якоюсь корисною справою.