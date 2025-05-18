Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна давати порожніх обіцянок

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Зміст Близнята Терези Водолій

Сьогодні, 18 травня, порушувати дані іншим людям обіцянки і клятви заборонено представникам усіх знаків зодіаку, але три з них можуть постраждати від своєї легковажності.

Близнята

Близнята, давши обіцянку вчора, сьогодні можуть змінити думку і спробують відіграти все назад, вдавши, що нічого не було. Зірки не радять їм так робити, оскільки партнер, якому вони щось пообіцяли, може не пробачити такої — на його думку — непорядної поведінки.

Терези

Терези, комусь щось пообіцявши, практично одразу ж почнуть вагатися, подумавши, що помилилися, а отже, треба відмовитися від слів, які вони дали іншій людині. Вчинивши таким чином, вони зароблять репутацію ненадійних людей, яку виявиться дуже складно «скасувати».

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Водолій

Водолії легковажно ставляться до своїх слів, вважаючи, що якщо вони є їхніми господарями, то можуть як дати їх, так і повернути назад. Ось і сьогодні вони вирішать, що поквапилися з обіцянкою, яку дали коханій людині, а як результат, це може вартувати їм добрих стосунків.

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