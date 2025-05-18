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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна давати порожніх обіцянок
Нинішній день, який володіє потужною позитивною — мистецькою і творчою — енергетикою, має як показання, так і протипоказання. До перших належать рекомендації займатися творчістю та брати участь у будь-яких — насамперед спортивних — змаганнях, до других — порада не порушувати даних комусь обіцянок, оскільки місячна енергія може повернути їхню силу проти нас самих.
Сьогодні, 18 травня, порушувати дані іншим людям обіцянки і клятви заборонено представникам усіх знаків зодіаку, але три з них можуть постраждати від своєї легковажності.
Близнята
Близнята, давши обіцянку вчора, сьогодні можуть змінити думку і спробують відіграти все назад, вдавши, що нічого не було. Зірки не радять їм так робити, оскільки партнер, якому вони щось пообіцяли, може не пробачити такої — на його думку — непорядної поведінки.
Терези
Терези, комусь щось пообіцявши, практично одразу ж почнуть вагатися, подумавши, що помилилися, а отже, треба відмовитися від слів, які вони дали іншій людині. Вчинивши таким чином, вони зароблять репутацію ненадійних людей, яку виявиться дуже складно «скасувати».
Водолій
Водолії легковажно ставляться до своїх слів, вважаючи, що якщо вони є їхніми господарями, то можуть як дати їх, так і повернути назад. Ось і сьогодні вони вирішать, що поквапилися з обіцянкою, яку дали коханій людині, а як результат, це може вартувати їм добрих стосунків.
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