Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким сперечатися

Не можна ні з ким конфліктувати, сваритися і - особливо! - сперечатися: істину в такому разі встановити не вдасться, а зіпсувати стосунки можна буде легко.

Сьогодні, 17 березня, порушувати гармонію навколишнього простору криками і різкими рухами небажано представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо ні з ким не сперечатися.

Телець

Тельців не назвеш азартними сперечальниками, але вони вміють так тиснути на співрозмовника, що він сам визнає їх правими, навіть якщо насправді це не відповідає істині. Сьогодні їм не варто застосовувати таку твердолобу тактику - співрозмовник може виявитися морально сильнішим.

Рак

Раки сперечатися не вміють категорично - вони не знають, як поводитися під час словесної "дуелі", не можуть вчасно ввернути потрібні для переконання опонента факти й аргументи, не володіють належним красномовством. Натомість, зазнавши поразки, вони - ось як сьогодні - різко втрачають у самооцінці.

Стрілець

Стрільці охоче вплутуються в суперечку, але тільки в тому разі, якщо на сто відсотків упевнені, що мають рацію. Вони гарячкують, доводячи її, втрачаючи моральні сили. Щоб не перевтомитися, краще відмовитися від суперечки - вийти з неї переможцем не вдасться, а зіпсовані нерви - не повернути.

