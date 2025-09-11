Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого ламати

Гороскоп / © Credits

Енергію, яку подарують нам зірки, необхідно спрямувати на творення — руйнування може порушити світовий баланс добра і зла, і його буде покарано.

Сьогодні, 11 вересня, будь-що ламати небажано всім знакам зодіаку, але трьох із них ця заборона торкнеться особливо.

Телець

Тельцям, які в нападі люті здатні на багато що, сьогодні рекомендується тримати себе в руках. Зламавши або розбивши що-небудь, вони можуть порушити важливе для них взаєморозуміння з близькою людиною, тож варто утриматися від такого вияву емоцій.

Діва

Діви дбайливо ставляться до власного майна, але сьогодні відчуття внутрішнього дискомфорту штовхатиме їх на необдумані дії — бажання що-небудь зламати чи потрощити. Душевного заспокоєння такі дії їм не принесуть, а згодом ще й призведуть до серйозних жалкувань.

Козоріг

Козороги втрачають самовладання доволі рідко, але в такому разі вони буквально літають на мітлі. Ось і цього разу в безсилій люті вони можуть зіпсувати щось дуже потрібне — наприклад, комп’ютер, про що одразу ж пошкодують, усвідомивши, що залишилися без знарядь праці або засобу для розваги.

