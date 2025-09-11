- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого ламати
«День пташиного польоту» — події, які відбудуться в цей час, покажуть, що в нашому житті не буває нічого випадкового — все закономірно і взаємопов’язано.
Енергію, яку подарують нам зірки, необхідно спрямувати на творення — руйнування може порушити світовий баланс добра і зла, і його буде покарано.
Сьогодні, 11 вересня, будь-що ламати небажано всім знакам зодіаку, але трьох із них ця заборона торкнеться особливо.
Телець
Тельцям, які в нападі люті здатні на багато що, сьогодні рекомендується тримати себе в руках. Зламавши або розбивши що-небудь, вони можуть порушити важливе для них взаєморозуміння з близькою людиною, тож варто утриматися від такого вияву емоцій.
Діва
Діви дбайливо ставляться до власного майна, але сьогодні відчуття внутрішнього дискомфорту штовхатиме їх на необдумані дії — бажання що-небудь зламати чи потрощити. Душевного заспокоєння такі дії їм не принесуть, а згодом ще й призведуть до серйозних жалкувань.
Козоріг
Козороги втрачають самовладання доволі рідко, але в такому разі вони буквально літають на мітлі. Ось і цього разу в безсилій люті вони можуть зіпсувати щось дуже потрібне — наприклад, комп’ютер, про що одразу ж пошкодують, усвідомивши, що залишилися без знарядь праці або засобу для розваги.
