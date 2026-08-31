ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
526
Час на прочитання
1 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати та ламати

День, події якого продемонструють, що в нашому житті не буває нічого випадкового — усе відбувається за певними закономірностями й взаємопов’язане.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Енергію, яку подарують нам зірки, необхідно спрямувати на творення — руйнування може порушити світовий баланс добра і зла і буде каратися.

Сьогодні, 31 серпня, представникам усіх знаків Зодіаку слід уникати деструктивних вчинків, але трьом із них особливо небажано щось руйнувати чи ламати.

Телець

Тельцям, які в нападі люті можуть розбити купу посуду, сьогодні не рекомендується зберігати спокій. Навіть одна розбита чашка може порушити взаєморозуміння — а відтак і стосунки — з близькою людиною, тож варто утриматися від такого прояву емоцій.

Діва

Діви дуже дбайливо ставляться до власного майна, тому сьогодні вони поводитимуться несподівано: почуття внутрішнього дискомфорту спонукатиме їх до незрозумілих вчинків, але бажання щось зламати чи розбити не принесе їм душевного спокою.

Козоріг

Козороги рідко втрачають самоконтроль, але такий їхній стан справляє враження на оточуючих. Сьогодні, перебуваючи в стані безсилої люті, спрямованої проти когось із оточуючих, вони можуть зіпсувати щось дуже потрібне — протверезіння настане дуже швидко, але відновити річ уже не вдасться.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie