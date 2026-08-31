Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати та ламати

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Енергію, яку подарують нам зірки, необхідно спрямувати на творення — руйнування може порушити світовий баланс добра і зла і буде каратися.

Сьогодні, 31 серпня, представникам усіх знаків Зодіаку слід уникати деструктивних вчинків, але трьом із них особливо небажано щось руйнувати чи ламати.

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Телець

Тельцям, які в нападі люті можуть розбити купу посуду, сьогодні не рекомендується зберігати спокій. Навіть одна розбита чашка може порушити взаєморозуміння — а відтак і стосунки — з близькою людиною, тож варто утриматися від такого прояву емоцій.

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Діва

Діви дуже дбайливо ставляться до власного майна, тому сьогодні вони поводитимуться несподівано: почуття внутрішнього дискомфорту спонукатиме їх до незрозумілих вчинків, але бажання щось зламати чи розбити не принесе їм душевного спокою.

Козоріг

Козороги рідко втрачають самоконтроль, але такий їхній стан справляє враження на оточуючих. Сьогодні, перебуваючи в стані безсилої люті, спрямованої проти когось із оточуючих, вони можуть зіпсувати щось дуже потрібне — протверезіння настане дуже швидко, але відновити річ уже не вдасться.

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