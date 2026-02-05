- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому нічого обіцяти
Нинішній день — один із найскладніших у місячному календарі — він загрожує тиском негативу, який набуває особливої сили, на людську психіку.
Під таким — неприємним і небезпечним — впливом ми часто здійснюємо вчинки, про які вже завтра шкодуватимемо. Однією з таких дій можуть стати безпідставні — тобто, нічим не підкріплені — обіцянки.
Сьогодні, 5 лютого, побоюватися необачних вчинків необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо нікому нічого не обіцяти — стримати дане ними слово вони однаково не зможуть.
Лев
Леви царственим жестом можуть обнадіяти когось із оточення, пообіцявши йому щось із того, чого він відчайдушно потребує. Ось тільки яким саме чином вони діятимуть, представники знака не подумають, а отже, гарного спілкування у них не вийде.
Діва
Діви, найімовірніше, вирішать пообіцяти своєму діловому партнеру все, про що він їх попросить, не маючи наміру виконувати поставлені їм умови. Головне для них — отримати відповідні послуги, а там — як вийде, але дане ними слово поставить їх у незручне становище.
Стрілець
Стрільці наобіцяють багато комусь із близьких людей або друзів, щиро вірячи в те, що зможуть зробити все, у чому їх запевнили. Ось тільки не все залежатиме від представників знака — їх може підвести ситуація, яка складеться зовсім не так, як вони — і ті, кого вони обнадіяли, — того очікували.
